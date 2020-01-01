Контакты и адреса

Телефоны и адреса клиентских служб вы можете узнать ниже

Контакты и адреса Главных управлений ПФР и Управлений ПФР по г. Москве и Московской области:

ГУ - Главное управление ПФР № 1 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: Зеленоградский административный округ г. Москвы, городской округ Солнечногорск Московской области, городской округ Клин Московской области) - телефон "горячей линии" 8-499-717-21-75 Подробнее...

ГУ - Главное управление ПФР № 2 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: Западный административный округ г. Москвы, Одинцовский муниципальный район Московской области, городской округ Руза Московской области, закрытое административно - территориальное образование городской округ Краснознаменск Московской области, городской округ Звенигород Московской области, закрытое административно - территориальное образование посёлок Власиха Московской области) - телефон "горячей линии" 8-499-445-04-38 Подробнее...

ГУ - Главное управление ПФР № 3 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: Юго-Восточный административный округ г. Москвы, городской округ Люберцы Московской области, городской округ Дзержинский Московской области, городской округ Лыткарино Московской области, городской округ Котельники Московской области, Воскресенский городской округ Московской области, городской округ Жуковский Московской области) - телефон "горячей линии" 8-495-679-92-51 Подробнее...

ГУ - Главное управление ПФР № 4 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания:Юго-Западный административный округ г. Москвы, Новомосковский административный округ г. Москвы, Троицкий административный округ г. Москвы, городской округ Подольск Московской области, городской округ Домодедово, г. Климовск, г. Щербинка, г. Апрелевка) - телефон "горячей линии" 8-495-679-47-76 Подробнее...

ГУ - Главное управление ПФР № 5 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: Северный административный округ г. Москвы , городской округ Химки Московской области, городской округ Долгопрудный Московской области, городской округ Лобня Московской области, Талдомский городской округ Московской области) - телефон "горячей линии" 8-495-987-09-19, 8-495-987-09-20 Подробнее...

ГУ - Главное управление ПФР № 6 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: Северо-Восточный административный округ г. Москвы, городской округ Мытищи Московской области) - телефон "горячей линии" 8-495-987-09-26 (по Северо-Восточному административному округу г. Москвы), 8-498-680-34-48 (по городскому округу Мытищи Московской области) Подробнее...

ГУ - Главное управление ПФР № 7 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: Восточный административный округ г. Москвы, городской округ Балашиха Московской области, городской округ Реутов Московской области, Щелковский муниципальный район Московской области, городской округ Фрязино Московской области, городской округ Лосино-Петровский Московской области, закрытое административно - территориальное образование городской округ Звездный городок Московской области) - телефоны "горячей линии" 8-499-461-07-96 (по пенсионным вопросам), 8-499-461-07-09 (по вопросам ЕДВ), 8-499-461-07-32 (по вопросам материнского (семейного) капитала) Подробнее...

ГУ - Главное управление ПФР № 8 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: Южный административный округ г. Москвы, Ленинский муниципальный район Московской области) - телефон "горячей линии" 8-499-258-39-39 Подробнее...

ГУ - Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: Северо-Западный административный округ г. Москвы, городской округ Красногорск Московской области, Волоколамский городской округ Московской области, городской округ Лотошино Московской области, городской округ Шаховская Московской области) - телефоны "горячей линии": 8-498-568-80-42 (Главное управление), 8-499-196-09-17, 8-499-196-09-75 (вопросы материнского (семейного) капитала), 8-495-948-79-90 (вопросы заблаговременной работы с застрахованными лицами, выходящими на пенсию), 8-499-190-98-10 (по пенсионным вопросам), 8-498-568-80-56, 8-498-568-80-57, 8-498-568-80-47 (вопросы приема отчетности), 8-498-568-80-36 (вопросы регистрации страхователей и застрахованных лиц) Подробнее...

ГУ - Главное управление ПФР № 10 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: Центральный административный округ г. Москвы) - телефоны "горячей линии": 8-495-987-88-65 (пенсионные вопросы); 8-499-235-29-59, 8-499-235-11-65, 8-499-235-32-68 (Управление персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями №1); 8-495-618-58-43, 8-495-618-39-82, 8-495-618-61-01 (Управление персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями №2); 8-499-235-17-90, 8-499-235-07-75 (Управление персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями №3) Подробнее...

ГУ - Управление ПФР № 11 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: городской округ Серпухов Московской области, городской округ Пущино Московской области, городской округ Протвино Московской области) - телефон "горячей линии" 8-496-735-29-88 Подробнее...

ГУ - Управление ПФР № 12 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области) - телефон "горячей линии" 8-496-549-21-04 Подробнее...

ГУ - Управление ПФР № 13 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: Ногинский муниципальный район Московской области, городской округ Черноголовка Московской области) - телефон "горячей линии" 8-496-511-99-33 Подробнее...

ГУ - Управление ПФР № 14 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: Коломенский городской округ Московской области) - телефон "горячей линии" 8-496-615-54-54 Подробнее...

ГУ - Управление ПФР № 15 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: городской округ Раменский Московской области, городской округ Бронницы Московской области) - телефон "горячей линии" 8-496-461-77-85 Подробнее...

ГУ - Управление ПФР № 16 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: Пушкинский муниципальный район Московской области, городской округ Красноармейск Московской области, городской округ Ивантеевка Московской области) - телефон "горячей линии" 8-496-580-73-93, 8-496-533-63-00 Подробнее...

ГУ - Управление ПФР № 17 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: городской округ Королёв Московской области) - телефон "горячей линии" 8-495-511-55-52 Подробнее...

ГУ - Управление ПФР № 19 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: городской округ Электросталь Московской области) - телефон "горячей линии" 8-496-576-34-40, 8-496-576-31-78 Подробнее...

ГУ - Управление ПФР № 20 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: Наро-Фоминский городской округ Московской области, закрытое административно - территориальное образование городской округ Молодёжный Московской области) - телефон "горячей линии" 8-496-343-43-39 Подробнее...

ГУ - Управление ПФР № 21 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: Дмитровский муниципальный район Московской области) - телефон "горячей линии" 8-495-993-91-50, 8-496-227-90-52 Подробнее...

ГУ - Управление ПФР № 24 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: городской округ Орехово-Зуево Московской области, городской округ Ликино - Дулёво Московской области) - телефон "горячей линии" 8-496-413-39-19, 8-496-413-39-20 Подробнее...

ГУ - Управление ПФР № 25 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: городской округ Ступино Московской области) - телефоны "горячей линии" 8-496-644-32-89 (для граждан), 8-496-644-12-94 (вопросы персонифицированного учета) Подробнее...

ГУ - Управление ПФР № 27 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: городской округ Истра Московской области, закрытое административно - территориальное образование городской округ Восход) - телефон "горячей линии" 8-498-319-69-00, 8-498-319-68-02 Подробнее...

ГУ - Управление ПФР № 29 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: городской округ Егорьевск Московской области) - телефон "горячей линии" 8-496-402-41-54 (пенсионные вопросы), 8496-402-41-57 (вопросы администрирования страховых взносов), 8-496-402-41-56 (вопросы персонифицированного учета) Подробнее...

ГУ - Управление ПФР № 30 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: городской округ Павловский Посад Московской области, городской округ Электрогорск Московской области) - телефон "горячей линии" 8-496-432-33-90 Подробнее...

ГУ - Управление ПФР № 32 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: городской округ Шатура Московской области, городской округ Рошаль Московской области) - телефон "горячей линии" 8-496-453-20-10 Подробнее...

ГУ - Управление ПФР № 33 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: городской округ Чехов Московской области) - телефон "горячей линии" 8-496-727-78-18, 8-496-727-78-19 Подробнее...

ГУ - Управление ПФР № 34 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: Можайский муниципальный район Московской области) - телефон "горячей линии" 8-496-382-00-85 Подробнее...

ГУ - Управление ПФР № 35 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: городской округ Кашира Московской области) - телефон "горячей линии" 8-496-693-16-44 Подробнее...

ГУ - Управление ПФР № 36 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: городской округ Дубна Московской области) - телефон "горячей линии" 8-496-212-48-77 Подробнее...

ГУ - Управление ПФР № 37 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: городской округ Луховицы Московской области) - телефон "горячей линии" 8-496-632-16-34, 8-496-632-17-56 Подробнее...

ГУ - Управление ПФР № 41 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: городской округ Зарайск Московской области, городской округ Серебряные Пруды Московской области) - телефон "горячей линии" 8-496-662-49-02 Подробнее...

ГУ - Управление ПФР № 42 по г. Москве и Московской области (территория обслуживания: городской округ Озеры Московской области) - телефон "горячей линии" 8-496-702-30-44 Подробнее...